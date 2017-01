Misura legale del tasso degli interessi

Note

Bibliografia

LIBERTINI, Interessi, Enc.dir., XXII, 1972

MASCHIO, Gli interessi nei rapporti e funzione creditizia, Padova, Simonetto Tantini Maschio, 1981

SINESIO, La disciplina degli interessi negoziali, Nuova giurr.civ., II, 1986

Nonostante il fatto che, successivamente al 1942, anno di emanazione del codice civile, si siano verificati più volte periodi contraddistinti da una particolare intensità del fenomeno inflattivo, la misura degli interessi legali era sempre rimasta anacronisticamente fissata al riferito tasso.L'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353 che ha innalzato il tasso degli interessi al 10% in ragione d'anno, è paradossalmente intervenuto proprio quando la più notevole fiammata inflazionistica dal dopoguerra in poi si stava spegnendo.Conseguentemente il I comma dell'art. 1284 cod.civ. è stato nuovamente novellato per il tramite dell'art. 2, comma 185 , della l. 23 dicembre 1996, n. 662 (la c.d. "finanziaria '96"), riducendo il saggio degli interessi legali alla originaria misura del 5 % annuo . La norma ha tuttavia introdotto un'importante innovazione: l'art. 1284 cod.civ. contiene infatti la previsione che il Ministro del tesoro abbia annualmente facoltà, con un semplice decreto, di modificare la misura del tasso legale, tenendo conto del rendimento lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso di inflazione registrato nell'anno.Attualmente, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, il tasso legale degli interessi è pari allo 0,1% (DM Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016 ).Occorre infine osservare che il penultimo comma dell'art. 1284 cod.civ.dispone che la determinazione convenzionale del saggio di interessi in una misura superiore a quella legale deve essere determinata per iscritto, in caso contrario essi sono dovuti nella misura legaleCon l. 10 novembre 2014 n.162 è stato introdotto un ulteriore comma alla norma in esame, ai sensi della quale, "se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".Con la fissazione del saggio d'interesse il nostro ordinamento ha dato prevalenza ad esigenze di certezza del rapporto edha escluso, a differenza di quando avviene in altri ordinamenti, ogni discrezionalità del giudice o dell'amministrazione nella determinazione del tasso stesso: Libertini, Interessi, in Enc. dir., vol. XXII, 1972, p. 125.Il divario, a volte notevole, tra tasso legale e tasso praticato sul mercato ha suscitato una questione di incostituzionalità, in relazione alla disparità di trattamento dei creditori non assistiti da una convenzione sugli interessi, risolta negativamente dalla Corte Costituzionale 60/80 Si ritiene prevalentemente che la clausola inserita in condizioni generali non rientri fra quelle vessatorie, non richiedendo pertanto una specifica approvazione per iscritto: Maschio, Gli interessi nei rapporti e funzione creditizia, in Simonetto-Tantini-Maschio, Padova, 1981, p. 175. Contra Sinesio, La disciplina degli interessi negoziali, in Nuova giur. civ., vol. II, 1986, p. 89.