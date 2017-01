Liquidazione della società in nome collettivo

Note

Verificatasi la causa di scioglimento i soci provvedono a nominare i liquidatori incaricati di di definire i rapporti inerenti all'attività sociale: l'intera fase liquidativa è soggetta alle medesime norme indicate per le società semplici, con la peculiarità che occorrerà procedere al deposito presso il registro delle imprese della nomina dei liquidatori (art. 2309 cod. civ. ) del bilancio finale e della conseguente domanda di cancellazione della società.Ciò costituisce la diretta conseguenza del regime di pubblicità previsto per le società in nome collettivo ed in generale per le società che svolgono attività commerciale . Nel corso dell'esame che segue si prenderà in considerazione l'aspetto relativo alla rappresentanza della società (art. 2310 cod. civ. ), all'approntamento del bilancio finale di liquidazione e del piano di riparto (art. 2311 cod. civ.), infine alla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2312 cod. civ.).Galgano, Le società in genere. Le società di persone, in Tratt. dir. civ. e comm., dir. da Cicu- Mengoni e continuato da Mengoni, Milano, 1982, p. 395. Si badi tuttavia come anche in materia di società semplice sia stata istituita una sezione speciale del registro delle imprese presso la quale, sia pure con efficacia meramente notiziale, deve darsi conto delle vicende attinenti alla stessa.