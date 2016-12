Le firme elettroniche, la firma digitale

Note

Efficacia probatoria dell'e-mail

La speciale forza probatoria del documento elettronico è strettamente correlata alla appropriazione del medesimo da parte di chi ne è l'autore.Ordinariamente questo collegamento viene assicurato nel documento cartaceo dalla sottoscrizione. Essa, come è evidente, non può non consistere in una condotta strettamente personale dell'autore del segno grafico. Nell'ambito informatico si parla diTra le dette locuzioni, apparentemente significative di concetti analoghi, esiste in parte una relazione da genere a specie normativamente rilevante, potenzialmente fonte di confusioneche consiste nell'insieme(cfr. l'art. 1 lettera q) del D. Lgs. 82/05, modificato dapprima dal D.Lgs. 04 aprile 2006, n. 159 , che ha sostanzialmente recepito la definizione del già novellato art. 1 del D.P.R. 445/00 nonchè, da ultimo, con D.Lgs. 235/2010 ), corrisponde a qualsiasi codice identificativo associato ad un documento elettronico che consenta di risalire all'autore. Si tratta di una nozione che può dirsi grosso modo corrispondente a quella già definita sotto il vigore della previgente normativa come "firma debole" o leggera.La, ai sensi della lettera q-bis) dell'art. 1 consiste nell'insieme. La modifica introdotta al riguardo dal D.Lgs. 235/2010 è stata notevole, determinando la(di cui alla Direttiva 93/99 CE) che era stata eliminata proprio con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale.Differente è la(c.d. "firma pesante") che viene definita dalla lettera r) a stessa norma come "Svolte queste precisazioni, la c.d.di cui alla novellata lettera s) dell'art. 1 del D. Lgs. 82/05 viene definita come un particolare tipo di firma elettronica "avanzata" (e non più "qualificata"), precisamente quellaLa firma digitale è per l'appunto quella speciale firma elettronica avanzata che è stata scelta dal nostro ordinamento allo scopo di costituire il paradigma di riferimento per l'elaborazione di documenti elettronici nell'ambito dell'amministrazione (si consideri il sistema delle notificazioni, l'intero processo telematico ed il procedimento di vendita forzata nell'esecuzione civile, come novellati dal D.L. 29 dicembre 2009 n. 193 , convertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010 n. 24; si vedano anche le regole tecniche di cui al Decreto Presidente Consiglio Ministri del 22 febbraio 2013 ).Di particolare importanza, ai fini della comprensione della certezza associata al documento informatico, è il concetto diciò che rende possibile che la firma digitale venga ricondotta al proprio autore evitando il pericolo di falsificazione . Così ciascun soggetto deve essere dotato di una chiave pubblica e di una chiave privata. I dati relativi alla chiave pubblica sono a disposizione di tutti gli utenti, quelli della chiave privata sono rigorosamente segreti, noti al solo titolare. Qualora si intenda inviare un contratto sottoscritto alla controparte non si dovrà far altro se non cifrare il testo del contratto utilizzando la chiave pubblica propria di colui che ne è il destinatario, sottoscrivendo il contratto stesso utilizzando la propria chiave privata.Soltanto il destinatario del testo sarà in grado di leggerlo "in chiaro" decriptandolo per il tramite della propria chiave privata. Come essere certi della paternità della firma in calce al testo? Poiché il destinatario è a conoscenza dell'identità di colui che ha inviato il testo e che lo ha sottoscritto con la propria chiave privata, egli non farà altro se non decifrare la sottoscrizione del mittente avvalendosi della chiave pubblica (nota) di costui, compiendo così un'operazione di segno inverso rispetto a quella effettuata per il testo (che è stato invece decifrato per il tramite della chiave privata del destinatario)In sintesi, che differenza esiste tra "firma elettronica" non altrimenti denominata (o "leggera") e "firma elettronica avanzata" nonchè "qualificata" (anche detta "pesante"), in essa compresa la firma digitale? La rilevanza della distinzione tra le varie tipologie di firma verrà approfondita in modo specifico.Cfr. per la disciplina antecedente all'entrata in vigore del Codice della amministrazione digitale, l'ormai abrogato D.Lgs. 10/02 ed il successivo coordinamento di esso con la previgente normativa, coordinamento culminato nella modificazione del D.P.R. 445/00 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ad opera del D.P.R. 137/03 . Su tali aspetti cfr. Finocchiaro,, in Guida al Diritto, 16 marzo 2002, pp. 25 e ss.Questa è l'attuale definizione come introdotta per efffetto della novellazione della norma in esame da parte del D. Lgs. 235/2010 . Si badi a come, prima ancora si faceva riferimento alla "sua univoca autenticazione informatica", come recitava il testo della norma prima dell'espunzione di tale parte per effetto del D.Lgs. 04 aprile 2006, n. 159 ). Da osservare ancora che il previgente art. 1 D.P.R. 445/00, peraltro in relazione alla firma elettronica "avanzata", faceva invece menzione dell'"identificazione" del firmatarioCome appare evidente, la legge non entra nel merito della metodologia di validazione della firma, ben potendo riferirsi ad una pluralità di sistemi atti a consentire l'univocità del riconoscimento del sottoscrittore. Era sparita invece nel testo originario dell'art.1 in parola la distinzione tra firma elettronica "avanzata" (di cui faceva menzione la Direttiva 93/99 CE) e firma "qualificata", differenza che si imperniava sull'esistenza dell'attestazione fornita dall'autorità di certificazione.Circa la valenza della firma digitale anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2002, n. 10 si veda De Santis, Tipologia e diffusione del documento informatico. Pregresse difficoltà di un suo inquadramento normativo, in Corriere Giuridico, 1998, n. 4, p. 389, per il quale la firma digitale avrebbe soddisfatto solo il requisito legale della forma scritta. In altri termini, per effetto della disposizione normativa, il documento informatico sarebbe stato assimilato a quello scritto, nel senso che poteva essere considerato scritto soltanto quoad effectum, ma non quanto alla natura ed alle modalità di formazione. In esito al predetto intervento normativo si poteva dire raggiunta sotto il profilo giuridico la condizione di "non ripudiabilità" della sottoscrizione, ciò che avrebbe impedito all'(eventualmente apparente) autore di disconoscerne la paternità. La firma "avanzata" infatti avrebbe fatto piena prova della provenienza delle dichiarazioni da parte di colui che sarebbe apparso aver sottoscritto il documento elettronico (cfr. art. 6 del D.Lgs. 23 febbraio 2002, n. 10, che aveva novellato l'art. 10 del del D.P.R. 445/00). L'intervento del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/05) ha sostanzialmente ricondotto (cfr. l'art. 21 del detto Codice) la valenza della firma digitale allo. Con la novellazione del 2010, ripristinata la figura della firma elettronica avanzata, non si è fatto altrettanto in riferimento alla valenza della stessa già riconosciutale dal D. Lgs. 10/02.Cfr. Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p. 305.