Il progetto di fusione: elementi e contenuto minimo

Bibliografia

cod. civ.Ciò non impedisce agli amministratori di integrare l'informativa prevista, ampliandola . Una volta incrementatone il contenuto, questo potrà essere modificato esclusivamente dai soci in sede di decisione in ordine alla fusione, limitatamente agli aspetti che non incidano sui diritti dei soci o dei terzi.Gli elementi essenziali del progetto di fusione sono i seguenti:- a i sensi dei nn. 1) e 2) dell'art. 2501 cod. civ. , occorre evidenziareo di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione.A tal fine, nel progetto di fusione dovranno essere indicati, per ciascuna società partecipante, il tipo di società (società di capitali o di persone), la loro denominazione o ragione sociale e la loro sede.E' inoltre necessario indicare l'atto costitutivo della società incorporante o risultante dalla fusione. La conoscenza dell'atto costitutivo della futura società è fondamentale poichè, ai sensi dell'art. 2502 cod. civ. , la fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto. Per poterdeliberare con cognizione di causa, la conoscenza dell'atto costitutivo della società risultante dalla fusione è dunque elemento imprescindibile.Secondo una parte della dottrina per "atto costitutivo" si intende solo lo statuto della società risultante dalla fusione e non anche la c.d. parte effimera, quale quella relativa ai nomi degli amministratori e dei sindaci . In senso contrario, v'è chi ha rilevato c he, qualora si lasciasse all'assemblea delle società partecipanti all'operazione la scelta degli amministratori e dei sindaci " potrebbe mancare l'uniformità di designazione e, conseguentemente, paralizzarsi l'intera procedura, mentre, se la si rimettesse ai sottoscrittori dell'atto di fusione, si darebbe loro un potere ultroneo rispetto a quello di mera rappresentanza della rispettiva società, la cui volontà devono compiutamente eseguire. In ogni caso verrebbe lesa quella funzione di completa ed esauriente informazione preventiva cui è finalizzata la publicazione del progetto"Per modificazioni, devono invece intendersi tutte le modificazioni, sia quelle direttamente dipendenti dall'operazione di fusione, sia quelle poste in essere in concomitanza, anche se non in conseguenza, della fusione- Il n. 3) dell'art. 2501 cod. civ. dispone che nel progetto di fusione venga indicatorinviando alla relazione degli esperti e degli amministratori, l'illustrazione e la giustificazione di tale rapporto. Sulla base di tale rapporto di cambio i soci delle società incorporate o fuse vedono annullate le proprie azioni o quote, le quali vengono sostituite dalle azioni o quote della società incorporante o risultante dalla fusioneIl conguaglio in denaro adempie ad una pluralità di funzioni quali, la permanenza dello status di socio anche da parte di azionisti marginali ed evitare la presenza di resti e arrotondamenti nei rapporti di cambio teorici.- Il n. 5) dell'art. 2501 cod. civ. prevede- Il n. 6) prescrive la necessità di indicareCome è evidente, le indicazioni di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2501 cod. civ. fanno riferimento alla "tempistica" degli effetti dell'operazione, ossia al momento in cui si produrranno gli effetti sostanziali dell'atto di fusione. La finalità dei punti in questione consiste nel semplificare le operazioni contabili inerenti al procedimento di fusione, consentendo di riequilibrare e coordinare le diverse contabilità delle società partecipanti all'operazione.Infatti, facendo coincidere gli aspetti contabili dell'operazione con l'inizio dell'esercizio sociale della società incorporata o partecipante alla fusione, si evita di dover redigere un bilancio e presentare una dichiarazione per la frazione di esercizio sociale compreso fra l'inizio di questo e la data in cui ha effetto la fusione.E' da sottolineare tuttavia che la retrodatazione non potrà essere disposta in caso di fusione propria in quanto la società risultante dalla fusione acquisterà la propria personalità giuridica solo a seguito del perfezionamento del procedimento di fusione, non potendo considerarsi esistente prima di tale momento.- Il n. 7) dell'art. 2501 cod. civ. prende in considerazioneQuesti soggetti, in caso fusione, hanno il diritto di mantenere integri i loro diritti, da quelli inerenti al tasso di interesse stabilito, ai poteri esercitabili in assemblea, sino al diritto, in caso di obbligazioni, alla restituzione del capitale prestato alla società.Conseguentemente, al fine di consentire a tali soggetti di valutare i riflessi dell'operazione nei loro confronti, il progetto dovrà indicare le eventuali modifiche ai diritti degli obbligazionisti, ivi incluse quelle inerenti al tasso, ai tempi e alle modalità di conversione, le caratteristiche delle azioni offerte ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e, infine, le informazioni relative ad eventuali rapporti di cambio per categorie di azioni.- Infine, il n. 8) dell'art. 2501 cod. civ. prevedeVigendo il vecchio testo dell'art. 2501 cod. civ. , parte della dottrina aveva affermato che la dizione "proposti" contenuta nel testo della legge avrebbe consentito all'assemblea di derogare all'immodificabilità del progetto, riducendo o aumentando i benefici in esso indicati, consentendo peraltro ai soci di minoranza, di fronte a vantaggi sfacciati nei confronti degli amministratori, di reagire impugnando la delibera per abuso o eccesso di potere.Il problema di eventuali vantaggi non giustificati accordati agli amministratori a seguito della fusione è adesso risolto con il disposto di cui al II comma dell'art. 2502 cod. civ. secondo cui, in sede di delibera di fusione, i soci possono apportare modifiche al progetto di fusione che non incidano sui diritti loro o di terzi.Particolare importanza assume inoltre la previsione di cui al II comma dell'art. 2501 cod. civ. ove, con riferimento al rapporto di cambio ed al fine di disciplinare il frequente caso della presenza dei resti, viene espressamente previstaQuesta previsione risponde all'esigenza di evitare paralisi all'operazione di fusione: paralisi derivante dalla impossibilità (quasi costante) di attuare un cambio fra azioni alla pari. 