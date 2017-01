Il procedimento di trasformazione regressiva

Note

Con tale espressione si intende il passaggio da una forma societaria più evoluta ad una meno qualificata dal punto di vista organizzativo (da una società di capitali ad una società di persone), specialmente con riguardo alla tutela offerta ai soggetti terziAttraverso tale tipo di trasformazione, si passa da un modello dove i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti del conferimento ad un altro dove, invece, vale la regola della responsabilità personale illimitata.all'art. 2500 sexies cod. civ. l'ipotesi diAppare opportuno al riguardo premettere che la scelta del tipo di società risultante dalla trasformazione è per lo più condizionato dal tipo di attività svolta dalla società trasformanda. Se quest'ultima svolge un'attività commerciale e si desidera che la trasformazione avvenga in una società semplice occorrerà che si modifichi, anteriormente o contestualmente alla trasformazione stessa, anche l'oggetto sociale, atteso che la società semplice non può istituzionalmente svolgere tale tipo di attività ai sensi dell'art. 2249 cod. civ. .A mente del citato art.2500 sexies cod. civ. , salvo diversa disposizione dello statuto,Ne segue che per le società per azioni e le società in accomandita per azioni troverà applicazione il disposto di cui all'art. 2365 cod. civ. , mentre per le società a responsabilità limitata si farà riferimento al disposto di cui all'art. 2480 cod. civ. .Al fine di consentire una maggiore tutela dei soci è espressamente previsto cheIl procedimento di trasformazione regressiva prevede, stante il riferito aspetto concernente la responsabilità personale dei soci,che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione, affinché i soci possano prenderne visione, ottenendone gratuitamente copia.Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.Galletti,in1996, fasc. 5, pp. 617 e ss.. Patriarca,Padova, 1988, pp. 5 e ss..Riduzione del capitale per perdite e contestuale trasformazione regressiva (Verbale assemblea straordinaria di spa)