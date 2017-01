Fusione: l'incorporazione di società interamente possedute

Note

L'art. 2505 cod. civ. stabilisce che alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicanol'art. 2501 , I comma, cod. civ., numeri 3), 4) e l'art. 2501 cod. civ. , nonchè l'art. 2501 cod. civ. ., sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni di cui al III e IV comma dell'art. 2501 cod. civ. e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'art. 2501 septies, I comma, numeri 1) e 2501 cod. civ. .I soci della società incorporante che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società, entro otto giorni dal deposito o dalla pubblicazione sul sito internet di cui al III comma dell'art. 2501 cod. civ. , chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte dell'incorporante medesima sia adottata a norma del I comma dell'art. 2502 cod. civ. (quindi secondo le normali procedure).(anche se occorre riferire che, per effetto della novellazione dell'art. 2501 cod.civ., una cospicua parte delle formalità è divenuta rinunziabile con il consenso unanime di tutti i soci anche nelle altre ipotesi di fusione, ai sensi dell'VIII comma della detta norma)La norma in commento è dunque ispirata al principio di economia del procedimento che permea l'intera riforma del 2003 (D.Lgs. 6/03 ), soprattutto laddove l'applicazione di certe regole risulta inutile se non addirittura impossibile. Nel caso di specie, in particolare, a seguito della fusione non si verifica alcuna modificazione nella compagine sociale e nel valore delle partecipazioni dei soci delle società partecipanti, con conseguente venir meno della necessità di operare un rapporto di cambio delle predette partecipazioni.(art. 2501 , n.3, cod. civ. );(art. 2501 , n.4, cod. civ. );(art. 2501 , n.5, cod. civ. ).Nell'ipotesi di fusione per incorporazione di società interamente posseduta, infatti, al posto del concambio,In pratica, se analizzata dal punto di vista economico, l'operazione di fusione non andrà ad incidere sull'unicità del soggetto operante la fusione, il quale rimarrà sostanzialmente lo stesso, sebbene giuridicamente non più composto da più entità soggettive, stante l'unificazione nella società incorporante. La presa d'atto che la fusione, in caso di società interamente possedute, non è idonea a mutare l'unicità economica del soggetto che procede all'operazione, aveva in precedenza spinto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere, pur in assenza di un'espressa previsione, che in ipotesi di fusione per incorporazione di società detenute al 100% non fosse necessaria la determinazione del rapporto di cambio né l'applicazione delle norme ad esso relativeCoerentemente con laispiratrice della norma, è stata ritenuta possibile l'applicazione analogica dell'art. 2505 cod. civ. anche ad altre ipotesi, non espressamente previste dal legislatore, in cui la fusione non era idonea ad incidere sull'unicità economica del soggetto partecipante all'operazione, venendo conseguentemente meno la necessità di determinare il rapporto di cambio.In particolare vengono in esame fattispecie nelle quali manca il pericolo che un eventuale abuso operato dall'organo amministrativo venga ad incidere sul diritto dei soci al mantenimento del valore della loro partecipazione.fusione inversaAnche in questo caso infatti la compagine sociale resta immutata a seguito dell'operazione. La società incorporante-controllata, acquisirà le azioni proprie detenute dalla società incorporata-controllante in base al costo fiscale indicato nel bilancio di quest'ultima. A seguito dell'acquisizione delle proprie azioni, la società risultante dalla fusione dovrà poi decidere la destinazione di tali azioni e, in particolare, dovrà decidere se venderle a terzi, annullarle otenerle in portafoglio (nei limiti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 2357 cod. civ. ).Anche nell'eventualità, infatti, sebbene non espressamente prevista dall'art. 2505 cod. civ. (che parla soltanto di "incorporazione"), non muta la compagine sociale. Conseguentemente si può procedere alla distribuzione delle partecipazioni nella società sorta dalla fusione senza dover operare alcun concambioLa stessa conclusione mantiene la sua validità nel caso in cui le ipotesi sopraesposte si verifichino in presenza di un controllo totalitario detenuto non direttamente, bensì per il tramite di un soggetto interposto : si tratta comunque di fattispecie in cui viene meno la necessità di operare un rapporto di cambio. La norma in commento nulla dice con riferimento al momento in cui deve sussistere la detenzione del 100% delle azioni dell'incorporata da parte dell'incorporante (e salve le eccezioni sopraesposte) al fine di adottare il procedimento semplificato di fusione.Vi è unanimità di consensi sul fatto cheMaggiori perplessità desta l'ipotesi in cui il controllo totalitario sorga tra la data di deposito del progetto e l'approvazione della delibera di fusione. Si deve tuttavia ritenere che, a seguito della novella introdotta dal 2003 (D. Lgs. 6/03 ), secondo cui il progetto di fusione può essere modificato in sede di deliberazione assembleare dai soci, purchè la modifica non arrechi pregiudizi a loro stessi o a terzi, sia possibile comunque utilizzare il procedimento semplificato. L'eventuale rinuncia alla determinazione del rapporto di concambio ed agli adempimenti ad esso conseguenti non pregiudicherebbe infatti l'interesse dei soci ad un'equa valorizzazione della partecipazione da essi detenuta, dal momento che l'operazione di fusione non inciderà sul valore della stessa.anche se prima della sua attuazione. Una novità introdotta da legislatore della riforma, anch'essa ispirata al principio di semplificazione dei procedimenti voluto dal legislatore del D. Lgs. 6/03 , è contenuta nel II comma dell'art. in commento , secondo cui l'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi. A tal fine, tuttavia, la norma in commento impone che, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, venga rispettata la previsione di cui all'art. 2501 cod. civ. e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'art. 2501 , I comma, n.1), cod. civ.. Ai sensi del II comma dell'art. 2505 cod. civ. , pertanto,(con l'ovvia eccezione dei nn. 3), 4), 5) relativi al rapporto di cambio), in special modo in tema di obbligo di deposito presso il registro delle imprese ovvero di pubblicazione nel sito internet della società.E' sufficiente infatti un solo deposito presso una delle sedi sociali (e il legislatore ha scelto quella della società incorporante), stante l'identità dei soci delle società partecipanti all'operazione.Al fine di tutelare l'eventuale minoranza dissenziente, è stato tuttavia previsto che i, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito del progetto di fusione o dalla pubblicazione nel sito intert della società,Cfr. Massime del Tribunale di Milano in tema di omologazione, in Riv. Soc., 1988.Cfr. Santagata,, in Studi in onore di G. Cottino, Padova, 1997.Cfr. Fimmanò,, in Tratt. teorico-pratico delle società, Milano, 1999.Cfr. Tribunale di Roma, 14 agosto 1997 ; Tribunale di Udine, 18 agosto 1997