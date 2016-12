Forma della dispensa dall'imputazione ex se

Note

Non è dunque consentita una dispensa tacita, desumibile interpretativamente dall'emergenza di fatti concludenti ovvero dichiarazioni di una diversa volontà dalla quale desumere l'intento del disponente (Cass.Civ. Sez. II 3852/83 Ciò premesso non è indispensabile l'utilizzo di speciali formule: è sufficiente l'espressione di una volontà del disponente chiaramente indirizzata a conseguire l'effetto di far gravare il lascito effettuato a favore del legittimario sulla porzione disponibile, fermo ed impregiudicato dunque il diritto di costui di conseguire anche la porzione legittima.(cfr. Cass. Civ., Sez. II, 22097/2015 ): in queste ipotesi viene sostanzialmente ad assumere il ruolo di una disposizione rafforzativa rispetto al lascito al quale si riferisce.: qualora venga posta in essere conMengoni, Successioni per causa di morte. Successione necessaria, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, Milano, 1984, p.392.Analogamente Casulli, La dispensa dalla collazione delle liberalità palliate con la forma del contratto oneroso o per interposizione di persona, in Riv.dir.civ., 1941, I, p.19 e Cassisa, In tema di dispensa dalla collazione e dall'imputazione ex se, in Giust.civ., 1957, p.910.Cfr. Andrini, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p.144.