Dispensa dalla collazione e dispensa dall'imputazione ex se : dissociazione tra forma ed elemento causale

Prescindendo dalla osservazione del peculiare rigore formale dettato dalla legge per la donazione , da questo punto di vista è emblematica la considerazione dei negozi a causa variabile . La cessione del credito (art. 1260 cod. civ.), la cessione del contratto (art. 1406 cod. civ.) possono infatti concretarsi sia in vendite sia in donazioni rispettivamente del credito e del contratto. Per quanto attiene ad atti quali l'adempimento del terzo (art. 1180 cod. civ.) o l'espromissione (art. 1272 cod. civ.) la natura di eventuale liberalità indiretta di essi rende invece la questione formale irrilevante.Sotto il profilo della questione in esame, la configurazione della dispensa dall'imputazionedi cui al III comma art. 564 cod. civ. e della dispensa dalla collazione di cui all'art. 737 cod. civ. , porta a considerare con attenzione la consistenza dell'di essi.Una volta guadagnata la conclusione che sia l'una sia l'altra dispensa configurino , l'attenzione dell'interprete si sposta fino a considerarneDa questo punto di vistatanto più importante quanto più è dato di sottolineare l'apparente assolutezza del rigore formale delle disposizioni a causa di morte.Quanto alla dispensa dall'imputazione, come vedremo, essa può essere perfezionata non solo contestualmente all'atto di liberalità (donazione o testamento). E' comune opinioneQuanto alla dispensa dalla collazione, ingiurisprudenza si ritiene invece addirittura ammissibile una modalità di perfezionamento tacito o implicito . Non a caso l'art. 737 cod. civ. , contrariamente a quanto invece contempla il III comma dell'art. 564 cod. civ. , non contiene la menzione ad una "espressa dispensa".La prescrizione della necessità dell'atto pubblico e della indispensabile assistenza di due testimoni è stata posta in relazione alla debolezza dell'elemento causale, dal momento che l'intento liberale non sarebbe concretamente distinguibile dai motivi (cfr. Sacco,in Tratt. dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1985, p. 303).L'esistenza stessa di una categoria di negozi a causa variabile è controversa in dottrina (cfr. Bianca,, vol. III, Milano, 2000, p. 681).Nella dispensa la dottrina dominante ha riconosciuto la natura di negozio che tende a regolare la successione ereditaria: cfr. Bianca, Diritto civile, vol. III, Milano, 1985, p. 651, Capozzi,, Milano, 1982, p. 740 e Ziccardi, Le norme interpretative speciali, Milano, 1972, p. 139.Per gli stessi motivi qualificano l'atto di dispensa come atto mortis causa Andrini, La dispensa dalla collazione e dall'imputazione, in Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, vol.II, Padova, 1994, p. 139; Forchielli, La collazione, Padova, 1958, p. 263; Gazzarra, voce Collazione, in Enc. dir., p. 338.Andrini, op. cit., p. 144.Anche la dottrina ritiene ammissibile questa interpretazione: cfr. Capozzi, op. cit., p. 743.Casulli, voce Collazione delle donazioni, in N.mo Dig.it., p. 462.