Dispensa dall'imputazione ex se : nozione e causa

Il III comma dell'art. 564 cod.civ. prevede, in modo indiretto,(che possono essere state effettuate anche per donazione precedente). E' chiaro che l'efficacia della dispensa dall'imputazionepuò giungere fino al punto da giustificare un'attribuzione di entità tale da esaurire interamente la parte disponibile. Oltre tale limite gli altri legittimari potranno agire in riduzione.E' discussa in dottrina la natura giuridica della dispensa: se si tratti di una(donazione, lascito testamentario) con il quale viene disposta la liberalità ovvero di unautonomo. Essa viene infatti a porre una disciplina speciale rispetto ai criteri di attribuzione delle attività dell'ereditando in considerazione della morte di costui, essendo connotato di una forza dispositiva autonoma rispetto alle altre disposizioniCaratteristica peculiare dell'atto è quella di poter essere portato anche da una donazione ovvero da un atto formalmente autonomo, come si dirà a proposito della disamina dell'aspetto formale della dispensa.Sempre sotto il profilo causale appare evidente unfunzionale tra la disposizione liberale e la dispensa dall'imputazione che la riguardaAi sensi del IV° comma dell'art. 564 cod.civ., la dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori: ciò con il fine evidente di impedire che il disponentedispensando dall'imputazione i donatari successivi, possa conseguire l'effetto sostanziale di revocare le precedenti donazioni.Messineo,Milano, 1966, p.611 e Azzariti, Le successioni e le donazioni, Padova, 1982, p.277.Tesi sostenuta da Andrini,, in, dir. da Rescigno, Padova, 1994, p.144.Mengoni, Successione necessaria, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XLIII, t.2, Milano, 1984, p.275.Cfr. ancora Mengoni, cit., p.275.