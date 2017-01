Deposito e iscrizione della delibera di fusione

Prassi collegate

Quesito n. 243-2015/T, Imposta di bollo - documenti a corredo di deliberazione societaria da iscrivere nel registro delle imprese

L'art. 2502 cod. civ. disciplina l'adempimento di alcuni obblighi pubblicitari relativi alla deliberazione di fusione. 2436 cod.civ. 2501 septies cod.civ.vale a dire ilcon le relazioni degli amministratori e degli esperti,con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile, nonchédelle società partecipanti alla fusione.In particolare si dispone che il notaio che ha verbalizzato la deliberazione modificativa dello statuto, dopo aver verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, entro trenta giorni dalla deliberazione, ne richieda l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la deliberazione nel registro.Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne deve dare tempestiva comunicazione, comunque non oltre i trenta giorni dalla deliberazione, agli amministratori, i quali, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale affinché, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordini l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo.In mancanza, la deliberazione è definitivamente inefficace.La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. In esito ad ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata. 2501 septies cod.civ.Il deposito va effettuato a norma del I, II e III comma dell'art. 2436 cod. civ. se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII del titolo III del codice civile.La disciplina previgente rimandava infatti all'art. 2411 cod. civ. , riguardante il deposito e l'iscrizione delle deliberazioni assembleari.Il modo di disporre dell'art. 2502 bis cod. civ. ha infine risolto unada tempo dibattuta in giurisprudenza.Precedentemente invece v'era chi riteneva non obbligatoria l'iscrizione della delibera di fusione attuata da società a base personale.