Decreto Legislativo del 2016 numero 127 art. 6

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA



1. Nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal presente decreto, sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Documenti collegati Decreto Legislativo del 2016 numero 127