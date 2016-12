Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 64-bis

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



ACCESSO TELEMATICO AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, tramite il punto unico di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Articolo inserito dall’ art. 50, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

Documenti collegati Decreto Legislativo del 2005 numero 82