Decreto Legislativo del 2005 numero 82 art. 61

Elenco dei capitoli Documenti collegati

Documenti collegati Percorsi argomentali



DELOCALIZZAZIONE DEI REGISTRI INFORMATICI



1. I pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio territoriale competente.

(Comma così modificato dall’ art. 47, comma 1, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall’ art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016)

Documenti collegati Decreto Legislativo del 2005 numero 82