La cessione del credito (art. 1260 cod. civ. ) consiste nell'accordo in forza del qualeLaCedente e cessionario sono le uniche parti dell'accordo, nel quale il debitore ceduto costituisce soltanto il termine di riferimento soggettivo ai fini delladell'intervenuta cessione . Detta notificazione, alternativamente alladel perfezionamento della cessione stessa, svolge una funzione della quale si parlerà a tempo debito, comunque estranea al congegno di perfezionamento dell'atto di cessione . D'altronde, come è evidente, usualmente per il debitore non rileva avere un certo creditore piuttosto di un altro.In genere si può riferire della cessione del credito come di : di accordo cioè che, in omaggio al generale principio di cui all'art. 1376 cod. civ. , si perfeziona in forza del semplice consenso idoneamente scambiato fra creditore cedente e terzo cessionario ( Cass. Civ. Sez. III 2608/87 ; Cass. Civ. Sez.III, 1312/05 ). Non occorrono, salvo quanto si dirà in relazione all'aspetto causale variabile della cessione, particolari formalismi ovvero condotte materiali, quali la consegna del documento, che si configura come un obbligo attinente ad un contratto già perfezionato (art. 1262 cod. civ. ).Quanto all'la cessione del credito si configura come una . Essa può infatti intervenire ao a. Si avrà pertanto cessione( Cass. Civ.Sez. I 3421/77 ). La cessione può anche avere luogo(unitamente ad altre figure quali il mandato all'incasso, dalla quale tuttavia si differenzia nettamente : cfr. Cass. Civ. Sez. I 6882/97 ; Cass. Civ. Sez. I 9030/95 ), configurando una ipotesi di. Quando si verifica quest'ultima eventualità l'art. 1198 cod. civ. prevede una peculiare disciplina che tiene conto sia delle particolarità del meccanismo reale dellasia degli effetti delle due modalità di cessione ().. La regola vale anche quando la cessione intervenga mediante girata di un titolo di credito ( Cass. Civ. Sez. II 9827/92 ).Se la cessione interviene a titolo liberale risulterà indispensabile l'atto pubblico effettuato alla presenza di due testimoni (a meno che, configurando una donazione di modico valore, non possa applicarsi l'art. 783 cod. civ. ), se essa viene stipulata a titolo transattivo la forma per iscritto sarà stabilita(venendo ad assumere il vincolo formale proprio del negozio di transazione: art. 1967 cod. civ. ) . Va rilevato che, ai sensi del D.l. 35/13 , convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, con il quale sono stati adottati provvedimenti urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,già istituita per gli scopi di cui al III comma dell'art. art.120 del T.U. in materia bancaria e creditizia (cfr. l'art. 8 del D.l. citato). Va tuttavia rimarcato come con d.l. 24 aprile 2014 n. 66 il comma I e II del citato art.8 sono stati abrogati, unitamente al comma II bis dell'art.9.Occorre altresì notare che. In tal caso la cessione assume la forma dell'atto di trasferimento del titolo di credito, secondo la legge di circolazione che è propria rispetto al medesimo (ad es. la girata di una cambiale).In tal senso, tra gli altri, cfr. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 591. Contra Marani, Notifica, accettazione e buona fede nella cessione dei crediti, Modena, 1977, pp. 12 e ss., il quale parla di negozio plurilaterale e configura la partecipazione del debitore ceduto come essenziale per la perfezione del negozio di cessione. Si veda anche Corte Cost., 95/06 che ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Viterbo in relazione agli artt. 2 41 Cost. con riferimento alla struttura meramente bilaterale della cessione di cui al I comma dell' art.1260 cod.civ. nonchè del II, III e IV comma dell' art.58 del T.U. in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/93 ), struttura che si differenzia rispetto a quella propria della cessione del contratto ( art.1406 cod.civ. ) .Analogamente Franceschelli, Appunti in tema di cessione dei crediti, Napoli, 1957, pp. 14 e ss., Bianca, Delle obbligazioni in generale, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 287. In particolare quest'ultimo A. osserva che il debitore è parte del rapporto obbligatorio ceduto ma non del contratto di cessione, poichè non assume alcun diritto o obbligo che abbia titolo nel contratto.Conforme Breccia,, in Tratt. dir. priv., vol. XIII, t. 3, Torino, 1999, p. 777.Così Bianca,, vol.IV, Milano, 1998, p. 579; Zaccaria, Della cessione dei crediti, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1994, p. 1200.In tal senso Perlingieri, voce, in Enc. giur. Treccani, pp. 4 e 5 e Panuccio,, Milano, 1955, p. 19. Questi A. ravvisano nello stesso interesse al trasferimento del credito la causa che caratterizza come tale il contratto di cessione.Così Bianca, Diritto civile, cit., p. 589.Conformi Perlingieri,p.8, Mancini,, in Tratt. dir. priv., dir. da Rescigno, Torino, 1984, p. 385.