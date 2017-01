Apposizione di sigilli ed inventario (esecutore testamentario)

Note

nota1

nota2

Bibliografia

CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973

F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979

GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978

TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

Prassi collegate

Quesito n. 350-2015/C, Esecutore testamentario e obbligo di redazione dell’inventario

A mente dell'art. 705 cod. civ.In questa ipotesi l'esecutore fa redigere l'inventario dei beni in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti o dopo averli invitati.La disposizione si reputa analogicamente estensibile ai casi in cui tra i chiamati esistano inabilitati, scomparsi o enti non riconosciuti . Non è possibile essere esonerati dai descritti incombenti: la norma possiede un carattere imperativo, stante la finalità di tutela di alcune specie di soggetti a cagione della minorata possibilità di reazione a fenomeni di sottrazione o dispersione dei beni ereditariCosì Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da De Martino, Novara-Roma, 1982, p. 580. Per quanto riguarda gli scomparsi si ritiene che la nozione di assente utilizzata dalla norma non debba essere interpretata tecnicamente. Essa indicherebbe non solo le persone nei cui confronti sia stata dichiarata l'assenza ai sensi dell'art. 49 cod. civ. , ma anche tutti coloro che siano momentaneamente lontani dal luogo di apertura della successione e che si presume abbiano perciò minori possibilità di tutelare i propri interessi (Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., Libro II, Torino, 1978, p. 401).Per questo motivo non è consentito al testatore di dispensare l'esecutore testamentario dall'obbligo di apposizione dei sigilli. Secondo un'opinione (Azzariti-Martinez, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p. 626) soltanto l'autorità giudiziaria potrebbe disporre una tale dispensa nel caso di beni di nessuna o scarsa importanza (contra, nel senso dell'assoluta indispensabilità dell'apposizione dei sigilli anche in questi casi cfr. Talamanca, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p. 514).