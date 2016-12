Rinunzia alla prelazione ereditaria. Denuntiatio relativa ad un mero progetto di alienazione. Momento di insorgenza del relativo diritto, conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 16314 del 4 agosto 2016)





In tema di successioni, il coerede può rinunciare al diritto di prelazione riconosciutogli ex art. 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell'alienazione della quota (o parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e perciò pure con riguardo ad un'alienazione progettata genericamente, giacché tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio, la cui previsione normativa costituisce conferma della sua anteriorità.