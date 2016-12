Mancato perfezionamento del contratto definitivo. Criteri di liquidazione del danno a favore del promissario acquirente. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 22979 dell’11 novembre 2015)

In materia di contratto preliminare, il risarcimento del danno, imputabile al promittente venditore per la mancata stipulazione del contratto definitivo di vendita di un bene immobile, si liquida nella misura pari alla differenza tra il valore commerciale del bene medesimo, al momento in cui l'inadempimento è divenuto definitivo, ed il prezzo pattuito.