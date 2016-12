Interversione del possesso: applicabilità dell’art. 1164 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 18255 del 17 settembre 2015)





L'art. 1164 c.c., regolando la sola ipotesi che taluno abbia inizialmente esercitato un possesso corrispondente ad un diritto reale su cosa altrui, non è applicabile al caso in cui sin dall'origine il possesso si sia estrinsecato in un'attività corrispondente ad un diritto di proprietà o di comproprietà.