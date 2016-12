Il CICR ha stabilito le nuove regole per l'anatocismo valevoli dal giorno 1 ottobre 2016.

Il Comitato interministeriale del Credito e Risparmio ha emanato, con decreto in data 3 agosto 2016 , pubblicato in GU Serie Generale n.212 del 10 settembre 2016, la nuova disciplina portante "Modalità e criteri per la produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".