Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili. (DL 22 ottobre 2016, n. 193). Abolita "Equitalia", nuovi poteri all'Agenzia delle Entrate, rottamazione delle cartelle e voluntary disclosure bis.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 ottore il DL 22 ottobre 2016, n. 193, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili".Leggi il testo completo