Contratto preliminare a favore del terzo, opzione a favore di terzo: divergenza di profili effettuali. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 25528 del 18 dicembre 2015)





In tema di contratto a favore del terzo, oltre al contratto preliminare di compravendita è configurabile anche il preliminare di opzione a favore di terzo ove il soggetto promittente, piuttosto che obbligarsi soltanto con l'altro stipulante a prestare il suo consenso alla definitiva vendita di un suo bene a favore di un terzo, resti già vincolato, per effetto del negozio bilaterale di opzione, alla propria dichiarazione di irrevocabile proposta contrattuale, sicché al terzo beneficiario, libero o meno di accettarla, basta la semplice accettazione perché a suo favore si producano gli effetti del contratto, per la conclusione del quale l'opzione è stata accordata.