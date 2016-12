Compete la prelazione agraria anche nel caso di cessione del c.d. "dominium utile" corrispondente a quello dell'enfiteuta. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25756 del 22 dicembre 2015)

In caso di trasferimento a titolo oneroso del diritto dell'enfiteuta, a norma dell'art. 965 c.c., il diritto di prelazione agraria sussiste, ai sensi dell'art. 8 della l. n. 590/1965, in favore dell'affittuario, del mezzadro o del colono, nonché, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 817/1971, in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti.