Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (L. 11 dicembre 2016, n. 232)





È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la c.d. ''legge di stabilità 2017'', L. 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".