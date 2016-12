Allo scopo di perfezionare il comodato occorre la consegna materiale del bene. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 25222 del 15 dicembre 2015)





Il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa, per la quale tuttavia non è necessaria la traditio materiale quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione.