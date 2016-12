Agevolazioni "prima casa" e forza maggiore. L'inquilino che non si riesce a sfrattare impedisce all'acquirente di trasferire la residenza. (Cass. Civ., Sez. VI-V, sent. n. 25437 del 17 dicembre 2015)

Il mancato trasferimento, entro il termine di legge, della residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile per il cui acquisto si è usufruito dei benefici prima casa, non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora l'evento sia dovuto a causa di forza maggiore sopravvenuta rispetto alla stipula dell'acquisto. (Nella specie l'anzidetta causa di forza maggiore è stata correttamente ritenuta integrata dagli ostacoli frapposti dall'inquilino all'esecuzione per il rilascio dell'immobile).