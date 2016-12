Agevolazioni prima casa: ancora sulla superficie da considerare ai fini della verifica dei caratteri di "lusso" dell'abitazione. (Cass. Civ., Sez. VI-T, sent. n. 17555 del 2 settembre 2016)

In materia di agevolazione prima casa il computo della superficie da considerare ai fini della verifica delle caratteristiche di lusso dell'immobile, la cui presenza preclude l'utilizzo dei benefici fiscali, va compiuto escludendo solo balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, dovendo invece computarsi nel calcolo della superficie utile quella relativa ai vani interni dell'abitazione, ancorché privi del requisito dell'abitabilità, in quanto la disposizione regolamentare non indica tali tipologie di ambienti tra quelli da escludere ai fini del suddetto calcolo.